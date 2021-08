Coronacijfers Curaçao van 7 augustus

44 Gedeeld

WILLEMSTAD – Op Curaçao zijn vandaag 68 mensen positief getest voor het covid-19 virus. Hiervan zijn drie afkomstig van buiten Curaçao. Vijftig personen kwamen uit isolatie. De gezondheidsdienst geeft aan dat er één persoon onterecht een positief resultaat had ontvangen. Dit is in de cijfers van vandaag verwerkt.

CMC Ziekenhuis

Vandaag liggen er 25 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19 verschijnselen. Zes hiervan liggen op de intensive care afdeling van het ziekenhuis.

