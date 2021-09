Coronamaatregelen met drie weken verlengd: overheid roept jongeren op voor vaccinatie

1 Delen

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – De coronamaatregelen op Curaçao zijn drie weken verlengd. Dat laat Lesley Fer, hoofd van het crisisteam weten, via een informatiebulletin van de overheid. In de strijd tegen het nog altijd hoge aantal besmettingen op het eiland roept de overheid vooral jongeren op zich te laten vaccineren.

Op dit moment zijn 31 mensen met een Covid-besmetting opgenomen in het lokale ziekenhuis. 14 daarvan liggen op de intensive-care (IC). Het aantal covid-besmettingen is volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth nog steeds véél te hoog.

Tekst gaat verder onder de video:

Daarom worden de coronamaatregelen, zoals de avondklok van 00.00 tot 04.30 uur en het dragen van mondkapjes, verlengd worden tot in ieder geval vrijdag 15 oktober.

Druk op de zorg

“De druk op de zorg is nog steeds te hoog en dat moet echt naar beneden”, vindt Gerstenbluth. Hij benadrukt maar weer dat het overgrote deel van de mensen dat op de IC terecht komt niet gevaccineerd is, dat blijkt uit de cijfers. Van de 165 mensen dat tussen 22 juli en 20 september na Covid in het ziekenhuis is opgenomen, waren 154 mensen niet gevaccineerd, vier personen niet volledig gevaccineerd, een persoon kreeg Covid binnen twee weken na de vaccinatie en zes personen waren compleet gevaccineerd waarvan drie van hen bleek hun immuunsysteem niet goed te werken.

Dus alleen drie personen van de 165 zijn na een volledige vaccinatie in het ziekenhuis beland. Volgens Gerstenbluth liegen de cijfers er niet om: “vaccineren werkt”.

De overheid richt zich nu op de jongeren tussen de dertien en achttien jaar. “Van deze groep is het overgrote deel nog niet gevaccineerd. In totaal hebben 219 jongeren in de leeftijd van dertien tot en met achttien jaar tussen week 30 en week 36 van dit jaar positief getest op Covid. Vier hiervan waren volledig gevaccineerd. Dat is 98 procent”, aldus Gerstenbluth. Ook kinderen onder de dertien jaar testen positief op Covid.

246 kinderen van nul tot twaalf jaar zijn positief getest. “Maar deze groep wordt op dit moment nog niet gevaccineerd”, aldus de epidemioloog.

Over het algemeen blijkt de vaccinatiebereidheid onder jongeren nog niet heel hoog. Jongeren geven zelf aan niet in de risicocategorie te behoren om na een besmetting medische zorg nodig te hebben. En ook maken ze zich zorgen om de lange termijneffecten. Een deel van de jongeren die Caribisch Netwerk gesproken heeft geeft aan, dat als een coronapas ingevoerd zou worden om uitgaansgelegenheden te mogen betreden, zij zich wel zouden gaan vaccineren.

Zo lang jongeren zich niet massaal willen laten vaccineren lijkt het streven om middels vaccinatie groepsimmuniteit te bereiken nog ver weg. Op dit moment zijn van de ongeveer 160.000 inwoners op Curaçao bijna 90.000 mensen volledig gevaccineerd. Om groepsimmuniteit te behalen heeft het eiland zeker 120.000 volledig gevaccineerde nodig.

Extra maatregelen

Tijdens het informatiebulletin werd benadrukt dat er extra maatregelen nodig zullen zijn als de druk op de zorg onverminderd hoog blijft. Fer wilde niet vooruitlopen op welke maatregelen dit dan zijn. Wel zullen dit maatregelen zijn die eerder ingezet zijn en effectief bleken. Of op Curaçao een coronapas zoals die in verschillende Europese landen worden ingezet ook ingevoerd wordt wil hij ook nog geen uitspraken over doen.

“Wij hopen dat we met de huidige aanpak de bereidheid om te gaan vaccineren toch zal toenemen zodat wij op die manier tot groepsimmuniteit zullen komen”, aldus Fer.

Lees ook: