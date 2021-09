Coronamaatregelen opnieuw verlengd op Curaçao

18 Gedeeld

WILLEMSTAD – De coronamaatregelen zijn verlengd met 3 weken, tot en met vrijdag 15 oktober. Dit zei Lesly Fer als hoofd van het crisisteam vandaag.

Momenteel zijn er 491 actieve besmettingen. Er kwamen 39 besmettingen bij en 56 mensen herstelden. Er is geen grote daling te zien in het aantal besmettingen en de druk op de zorg blijft ongeveer hetzelfde. Als de huidige situatie niet verandert zullen er echt aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Alle leeftijdsgroepen laten een stijging zien in het aantal besmettingen. Ook kinderen tot 12 jaar zien we nu in de cijfers terug. Dat was in de eerste en tweede golf niet.

