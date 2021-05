Avondklok weer naar 23.00 uur

129 Gedeeld

WILLEMSTAD – De coronamaatregelen worden verder versoepeld. Dat laat demissionair premier Rhuggenaath weten tijdens de persconferentie van vanmorgen. Zo gaat de avondklok van 21.00 uur ‘s avonds naar 23.00 uur en dat gaat woensdag 19 mei in,

Bars, snèks en Beachclubs mogen weer open tot en met 20.00 uur ‘s avonds. Er mag alleen worden geserveerd aan klanten die aan een tafel zitten. Aan tafel mogen maar maximaal vier mensen plaatsnemen.

Restaurants mogen tweed uur later dicht, om 22.00 uur. Er mag ook weer binnen worden geserveerd. Als je binnen plaats neemt in een restaurant mag je daar niet langer zitten dan twee uur. Ook hier is een maximum van vier mensen per tafel van kracht.

Truki Pans mogen open tussen 18.00 uur tot 22.00 uur ‘s avonds. Dit mag alleen door curbside pick up en delivery. In de rij staan voor een bestelling en wachten mag niet.

Stranden zijn weer open van van 4.30 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds. Er mogen niet meer dan vier gasten samen zitten. Grote groepen, feesten en barbecues zijn niet toegestaan.

Bioscopen en casino’s mogen tot 22.00 uur open.

Evenementen bij hotels, zoals bruiloften en recepties mogen weer, maar op maximaal vijftig procent van de capaciteit met een maximaal toegestaan aantal gasten van vijftig.

Boten mogen ook weer het water op. Maximaal vijfitg procent van het toegestane aantal mensen mag aan boord.

Sporten mag ook weer in de open lucht. Bij sportevenementen buiten mag vijfitg procent van de maximale capaciteit op de tribunes worden gevuld, met een maximum van 250 personen. Binnen sporten mag ook weer, maar zonder publiek.

Bij begrafenissen en crematies mag vijftig procent van de maximale capaciteit worden gebruikt.

Voor retail: tien personen mogen tegelijkertijd naar binnen bij een maximale winkeloppervlakte van 250 vierkante meter. Bij een grotere winkeloppervlakte mogen er maximaal vijdtig klanteb op hetzelfde moment in de winkel zijn.

Thuis mag je maximaal tien mensen ontvangen. Feesten en muzikale samenkomsten zijn niet toegestaan.

De ministeriele regeling waarin deze maatregelen wettelijk zijn verankerd is nog niet gfepubliceerd (17 mei 2021 15/05 uur)