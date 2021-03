‘Coronasteun Sint-Maarten is terugkeer naar koloniale tijd’

PHILIPSBURG – De Nederlandse coronasteun is een terugkeer naar de koloniale tijd. Dat zegt premier Silveria Jacobs in de The Washington Post. De krant citeert de premier van Sint-Maarten die zegt dat het gaat om een raciale afrekening in het Caribisch gebied.

Daarmee verwijst Jacobs naar de voorwaarden waarmee haar eiland akkoord moest gaan om coronasteun te krijgen. Deze week dienden Sint Maarten een petitie in bij een speciale VN-rapporteur over racisme, waarin ze Nederland beschuldigen van rassendiscriminatie en schendingen van internationale rechten.