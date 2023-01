Cost-u-less gooit deuren dicht, 50 mensen op straat

WILLEMSTAD – Cost-u-less sluit zijn deuren definitief op 22 februari. De bedrijfsleiding heeft het personeel geïnformeerd. “Helaas is de exploitatie van onze winkel op Curaçao economisch niet meer levensvatbaar”, aldus het persbericht dat daarop volgde.

“Dit soort beslissingen zijn buitengewoon moeilijk voor ons, omdat ze gevolgen hebben voor onze teamleden die jarenlang hard hebben gewerkt om onze klanten van dienst te zijn”, aldus Kevin Proctor, bestuursvoorzitter van The North West Company in Canada waaronder de winkel valt.

De vestiging op Curaçao bestaat al sinds maart 1999. Daarnaast staan er nog elf winkels op andere eilanden, zoals Guam (3) Hawaii, St. Thomas, Amerikaans Samoa, St. Maarten, Grand Cayman, en Barbados.

De winkel zocht haar bestaansrecht in het bieden van populaire Amerikaanse merkproducten, die op de eilanden nauwelijks te krijgen zijn. Cost.U.Less ontwikkelde naar eigen zeggen een diepgaande expertise in het omgaan met eilandmarktoperaties.

Werknemers

De vijftig-plus werknemers werken nog door tot 28 februari. Daarna zal een sesantia-uitkering worden betaald. Hen is gevraagd ander werk te zoeken. Er zoude twee gegadigden zijn die de vestiging van Cost-u-less over willen nemen. Een ervan zou een Chinese ondernemer zijn, die al vijf supermarkten runt op Curaçao. De andere geïnteresseerde partij zou het gebouw om willen toveren in een feesthal.