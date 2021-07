Covid-19 update voor Bonaire, Aruba en Curaçao

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. Hoewel vaccinatiecampagnes in volle gang zijn, blijft het virus aanwezig op de eilanden. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

Op Curaçao neemt het aantal actieve cases nog steeds toe. Zondag 18 juli telde het eiland 405 actieve gevallen van Covid-19, inmiddels is de grens van vijfhonderd ruim gepasseerd.

Gisteren werden er 2.082 mensen op Covid-19 getest op Curaçao. Van hen kregen 79 mensen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Curaçao ligt nu één persoon die positief getest is. Ook herstelden er weer veertien mensen van het virus.

Curaçao heeft nu 561 actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

De afgelopen dagen is er op Aruba wederom iemand overleden die positief getest was. Hiermee komt het totaal aantal doden sinds het begin van de crisis op 109 te staan. Het aantal actieve cases steeg behoorlijk op het eiland, op 15 juli waren het er nog zestig, nu is het aantal bijna verdubbeld.

Op Aruba zijn gisteren vijftien mensen positief getest. In één geval ging het om een bezoeker van het eiland.

In het ziekenhuis op Aruba ligt één positief geteste op de intensive care. Eén persoon herstelde weer van het virus.

Aruba heeft nu 111 actieve gevallen van Covid-19.

Bonaire

Op Bonaire is het aantal actieve gevallen van Covid-19 weer iets afgenomen. Op 19 juli waren het er 24, nu zijn het er nog zestien.

Vandaag zijn er op Bonaire 46 mensen getest op Covid-19. Van hen kregen twee mensen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Bonaire liggen momenteel geen mensen die positief getest zijn. Drie mensen herstelden weer van het virus.

Bonaire heeft nu zestien actieve gevallen van Covid-19.

