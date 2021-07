Covid besmettingen bij Defensie op Curaçao

WILLEMSTAD – Defensie heeft coronabesmettingen binnen de eigen gelederen op Curaçao geconstateerd. De organisatie heeft direct actie ondernomen en plaatste personeel met COVID-gerelateerde klachten, of een positieve PCR-test, in isolatie.

Ook personeel met een verhoogd risico vanuit broncontactonderzoek is in quarantaine geplaatst. Hierdoor kan het overige personeel zo veel mogelijk haar taken blijven uitvoeren.

