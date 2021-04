Covid-maatregelen Curaçao verlengd tot 30 april, druk op de zorg onverminderd hoog

Alle huidige maatregelen om de verspreiding van Covid tegen te gaan zijn verlengd tot 30 april. Dat laat demissionair premier Eugene Rhuggenaath weten. Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven blijft gehandhaafd. De overheid vraagt de bevolking om en er alleen op uit te gaan als dat noodzakelijk is.

Reden is dat de R-factor weliswaar daalt, maar te langzaam. Het reproductiegetal was begin maart nog boven de 1,5. Dat houdt in dat elk besmet persoon, twee anderen infecteert. Dat getal is nu gedaald tot net onder de 1 door de genomen maatregelen. Nog altijd te hoog zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth. De druk op de zorg blijft onverminderd hoog.

De avondklok blijft daarmee staan op 19.00 uur en ook Plachi di Dia blijft van kracht. Voor mantelzorg blijft er een uitzondering tussen 4.30 uur en 8.00 uur ‘s ochtends en 16.30 uur en 20.00 uur ‘s avonds. Alle sportscholen blijven dicht. Sporten in groepsverband blijft verboden.

Individuele sporten mogen nog steeds, maar daarvoor mag je niet met de auto naar een plek gaan om te sporten. Individuele sporten buiten mogen eveneens tussen 4.30 uur en 8.00 uur ‘s ochtends en 16.30 uur en 20.00 uur ‘s avonds.

Wie het strand wil bezoeken moet in ieder geval nog tot 30 april wachten. De luchthaven en grens blijven geopend. Alle bezoekers van het eiland moeten de regels volgen. Ook voor toeristen zijn de lockdown regels van kracht, zoals een Plachi di Dia en de avondklok.