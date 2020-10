‘Covid special’ bij betalen boete Curaçao

1 Delen

Het Openbaar Ministerie biedt speciale betalingsregelingen aan voor mensen die door Covid hun boet niet meteen kunnen betalen. De ‘Covid Special’ wordt de maatregel genoemd.

Volgens het OM hebben veel mensen moeite om aan al hun financiële verplichtingen te voldoen vanwege Covid-19.

Om de betalingen enigszins te verzachten kun je nu een ‘Covid 19 special’ regelen. Minimum inzet is 19,- gulden en de rest kan voldaan worden in 24 termijnen van een maand.

Het Openbaar Ministerie doet een dringende oproep aan alle personen die nog openstaande boetes hebben, om deze zo snel mogelijk te komen betalen of om daarvoor een betalingsregeling te treffen. De special geldt tot 30 november.

De cel in

Voor in ieder geval één inwoner van Curaçao komt de Covid Special te laat, de man bleek bij het raadplegen van het registratiesysteem meer dan 10.000,- gulden aan openstaande boetes te hebben staan. Hij is in het verleden aangemaand om deze boetes te betalen, maar heeft nagelaten dat te doen, aldus het OM. Hij moet nu 155 dagen vervangende hechtenis ondergaan.

Het loket van Paga bo But ligt aan het Waaigat, ten oosten van Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard. Contant geld wordt niet geaccepteerd.