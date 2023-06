CPA en CMAR bundelen krachten voor versterking maritieme sector op Curaçao

WILLEMSTAD – De Curaçao Ports Authority CPA en de Curaçao Maritime Association CMAR hebben een Memorandum of Understanding ondertekend met de ambitie om meer maritieme activiteiten naar Curaçao te trekken en de lokale maritieme sector te verbreden.

Dit initiatief, ten voordele van het eiland en zijn maritieme stakeholders, omvat samenwerking op meerdere fronten waaronder marketing, kennisuitwisseling, netwerken, en specifieke aspecten van havenontwikkeling.

Naast hernieuwbare energie, zal de samenwerking zich richten op de uitvoering van operationele doelstellingen uit de Nationale Exportstrategie voor haven- en maritieme diensten. Aandacht voor gezondheid, veiligheid en milieuaspecten vormen hierin een cruciaal onderdeel.

Exportstrategie

De nationale export strategie van Curaçao is een vijfjarig pad om de export te diversifiëren, de economische ontwikkeling te stimuleren en de inkomsten uit buitenlandse valuta te vergroten.

De strategie is gericht op e-government voor bedrijven om de export te vergemakkelijken en Curaçao te helpen uitgroeien tot een meer veerkrachtige en duurzamere economie, met name na de gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Deze strategie gaat over het veranderen van hoe Curaçao geld verdient, door oude manieren van werken te verbeteren en nieuwe manieren te vinden, vooral als het gaat om zaken die Curaçao naar andere landen exporteert.

CPA blijft gericht op het verder uitbouwen van relaties met essentiële stakeholders verbonden aan de haven van Willemstad. In dit licht blijft de organisatie nauwe banden onderhouden met prominente organisaties, waaronder de Florida Caribbean Cruise Association, de Caribbean Shipping Association, de American Association of Port Authorities en de Port Management Association of the Caribbean.