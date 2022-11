Cpost Curaçao geeft nieuwe postzegelserie uit over schepen van de  Koninklijke Marine

WILLEMSTAD – Het Curaçaose Cpost International heeft een nieuwe serie postzegels gewijd aan de Koninklijke Marine in het Caribisch gebied.

In de serie worden verschillende stationsschepen afgebeeld, zoals de Van Amstel, De Groningen en de Karel Doorman.

De postzegels in de serie worden in verschillende waardes uitgegeven met een totale waarde van 25,16 gulden en zijn gedrukt bij Johan enschede drukkers in Haarlem, Nederland.

Al de schepen in deserie hebben volgens Cpost een speciale band met Curaçao. De uitgifte was tijdens een bijeenkomst in het Maritiem Museum, in het gezelschap van gouverneur Lucille George-Wout en de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Frank Boots.

De postzegelserie is ontworpen door Randy Maurera, een filatelist die verscheidene postzegelseries heeft ontworpen voor Cpost.

De postzegels over de marine illustreren afbeeldingen die de Ocean Going Patrol Vessels centraal stellen en verbeelden de prominente rol van de Koninklijke Marine bij de bescherming van de integriteit en belangen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.