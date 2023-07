CPR Holding legt beslag op olie in tanker op Bullenbaai 

WILLEMSTAD – CPR Holding heeft beslag laten leggen op een omvangrijke lading stookolie, ter waarde van 22 miljoen dollar, opgeslagen in een van de tanks op Bullenbaai. Met dit beslag wil de holding haar aandelen in CPR BV. veilig stellen en voorkomen dat de olie verkocht wordt. Rechter Pieter de Kort verleende op 29 juni toestemming voor deze beslaglegging.

Deze situatie is ontstaan tussen de Curaçaoënaar Erchenel Doran en andere voormalige Venezolaanse partners in CPR. De ruzie heeft geleid tot twee rechtszaken en nu deze beslaglegging. Fundamentele probleem is de vraag wie de eigenaar is van de lading stookolie in de tanks van Bullenbaai.

De officiële waarde ervan is nog niet vastgesteld. Schattingen lopen uiteen van veertig miljoen gulden tot veertig miljoen dollar. Maar de huidige marktprijzen suggereren dat de waarde rond de dertig miljoen dollar zou liggen.

Ondanks de lopende juridische strijd, hebben de Venezolaanse partners de controle over CPR Holding weten te behouden, terwijl Doran de controle heeft over de aandelen in CPR BV.

Interessant is dat Knob Trading, dat een overeenkomst had om stookolie op te slaan in Bullenbaai, begonnen is met het betalen voor de huur van de opslagtanks. Deze olie was oorspronkelijk eigendom van de United Petroleo Corporation uit Panama, maar dit bedrijf is failliet gegaan.

Dit kan betekenen dat de olie nu vrij is. De controverse rond CPR en de beheerovereenkomst voor de Isla-raffinaderij leidt nu dus tot een juridische strijd over deze aanzienlijke lading stookolie.

Het lijkt erop dat de aandeelhouders van CPR, die oorspronkelijk werden voorgesteld aan de Curaçaose regering als mogelijke managers van de raffinaderij, niet de financiële middelen hadden om de Isla-raffinaderij daadwerkelijk te beheren.

De deal tussen Caribbean Petroleum Refinery en de overheid werd destijds afgeblazen nadat er vervalsingen van financiële documenten door een equity partner van CPR werden ontdekt. De schulden aan CRU en daarmee aan overheid-nv RdK lopen momenteel op.

Er wordt gewacht op 1 september, wanneer het gerecht zich buigt over het verzoek op grond van artikel 18 van de Landsverordening met betrekking tot het handelsregister. Er is ook een bodemzaak aanhangig gemaakt met als doel de aandelentransactie van Doran aan zijn eigen Birux voor 20.000 gulden ongedaan te maken.