Crew Bubble KLM op Curaçao blijft voorlopig nog even

KLM-crew mag nog niet de Curaçaose stranden op of de stad in. Luchtvaartnieuws.nl meldt dat de afspraken van KLM met de Nederlandse overheid over het creëren van een crew bubble een stuk zijn versoepeld, maar de Curaçaose overheid werkt nog niet mee.

De oude afspraak op Curaçao is dat bemanningsleden geen PCR-test hoeven te doen voor vertrek van Schiphol en terug, zolang ze in het hotel en het terrein van Papagayo Hotel blijven en daar niet vanaf gaan.

In veel andere landen, waaronder Amerika hoeven crewleden niet meer in hun bubbel te blijven en staat het hen vrij om bijvoorbeeld weer restaurants, musea en winkelcentra te bezoeken, zo laat KLM in een intern bericht weten.

De afspraken over de crew bubble werden deze winter vooral gemaakt voor de vluchten naar Amsterdam. KLM wilde voorkomen dat er een PCR-testverplichting zou komen voor vliegtuigcrew in het buitenland, voorafgaand aan de terugkeer naar Nederland. De maatschappij was fel tegen zo’n testverplichting, omdat KLM dan het risico zou lopen dat ze crewleden (bij een positieve testuitslag) in het buitenland moest achterlaten.