Media Cross-border milieuonderzoek: financiering beschikbaar voor Venezolaanse journalisten en partners in Caribisch gebied
04-10-2024

WILLEMSTAD – Free Press Unlimited heeft een oproep gedaan aan Venezolaanse journalisten om samen te werken met collega’s uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Brazilië en Colombia voor het opzetten van grensoverschrijdend onderzoek met een focus op milieukwesties. Het initiatief, genaamd het Fund for Cross-Border Environmental Investigative Journalism (FOMA), biedt de mogelijkheid om financiering te ontvangen tot een maximum van 12.000 euro per onderzoeksvoorstel.

Dit fonds is speciaal gericht op samenwerkingen tussen onafhankelijke media uit Venezuela en de omliggende regio’s, met als doel diepgaand journalistiek onderzoek te verrichten naar milieuproblematiek in grensgebieden. Onderwerpen zoals klimaatverandering, ontbossing, vervuiling door olie-extractie, en de impact van illegale economieën in deze gebieden worden aangemoedigd. Hierbij wordt bijzondere nadruk gelegd op het zichtbaar maken van milieurechten, duurzaamheid en de rol van overheden en de private sector in het beheer van het milieu.

Organisatie

Free Press Unlimited is een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Amsterdam, Nederland, die zich inzet voor persvrijheid en toegang tot betrouwbare en onafhankelijke informatie. De organisatie ondersteunt media en journalisten wereldwijd, vooral in landen waar persvrijheid beperkt is. Free Press Unlimited gelooft dat iedereen recht heeft op goede informatie en richt zich op het versterken van onafhankelijke journalistiek, het professionaliseren van de pers, en het bieden van noodhulp aan journalisten die bedreigd worden.

De activiteiten van Free Press Unlimited omvatten onder andere veiligheidstrainingen voor journalisten, ondersteuning bij het opzetten van onafhankelijke mediaplatforms, en het bevorderen van samenwerking tussen mediaorganisaties. Hun doel is om mensen toegang te geven tot informatie, zodat ze hun rechten kunnen begrijpen, deelnemen aan besluitvorming, en bij kunnen dragen aan een democratische samenleving.

Onderzoeksvoorstellen

Journalisten die in aanmerking willen komen voor dit fonds, dienen voor 31 oktober hun onderzoeksvoorstellen in te dienen. De jury, bestaande uit internationale experts, beoordeelt de voorstellen op relevantie, kwaliteit, en uitvoerbaarheid, waarbij ook gekeken wordt naar de samenstelling van de teams en de gebruikte formats. Innovatieve benaderingen en het bereiken van doelgroepen die normaal gesproken moeilijk toegang hebben tot deze informatie, worden extra gewaardeerd.

Free Press Unlimited hoopt dat dit initiatief zal bijdragen aan het versterken van de onafhankelijke media in Venezuela en de samenwerking tussen journalisten uit de buurlanden. Door middel van dit fonds willen zij de verhalen naar voren brengen die anders wellicht ongehoord zouden blijven, met als uiteindelijke doel een breed publiek bewust te maken van urgente milieukwesties in de regio.

De geselecteerde voorstellen worden eind november bekendgemaakt, waarna de publicaties binnen zes maanden moeten worden afgerond.

