CRU geeft geen details over verkoop stookolie

WILLEMSTAD – De tanker Seasenator is gisterochtend om 10 uur aangekomen in Limetree Bay, St. Croix, op de Amerikaanse Maagdeneilanden. De tanker vertrok een dag eerder vanuit Curaçao met aan boord 450.000 vaten stookolie.

De stookolie is verkocht voor een bedrag van 10 miljoen dollar, waarmee de schuld die Caribbean Petroleum Refinery had bij Curaçao Refinery Utilities (CRU) voor de opslag van deze olie in Bullenbaai is afbetaald. CRU heeft de verkoop van de stookolie bevestigd in een verklaring.

Maar het bedrijf heeft niet bekendgemaakt wie de koper van de stookolie is en het exacte bedrag dat voor de olie is betaald. De schuld van CPR aan CRU bedroeg ongeveer 8 miljoen dollar.

Volgens de verklaring heeft de verkoop van het product dat in Bullenbaai was opgeslagen, CRU in het afgelopen jaar en een half een recordinkomsten opgeleverd. Onlangs is het product, dat was opgeslagen in een van de grootste tanks ter wereld in Bullenbaai, geleverd aan een koper. Met een deel van de opbrengst van de verkoop heeft de eigenaar van het product alle achterstallige schulden aan CRU voldaan.

De verklaring voegt toe: “De afvoer van dit product markeert het einde van een periode van anderhalf jaar waarin CRU recordinkomsten heeft gegenereerd in Bullenbaai.

Informatie in de Papiamentstalige media, Èxtra en Vigilante wijst erop dat de ‘koper’ waarnaar CRU verwijst, het Amerikaanse bedrijf Grey Rock Gathering and Marketing is. Dit is een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in de levering van allerlei soorten aardolieproducten en ook apparatuur voor raffinaderijen.

De betaling voor de aankoop van de stookolie zou zijn verricht via de juridische vertegenwoordiger van het bedrijf, Phelps Dunbar. Zoals bekend was er veel controverse rond de stookolie.

Onder andere meldde het persbureau Associated Press in een uitgebreid verslag dat de stookolie vanuit Venezuela naar Curaçao was gesmokkeld, omzeilend de Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC). Dit roept vragen op over mogelijke consequenties voor de kopers die dit product op Amerikaans grondgebied brengen.

Aan de andere kant kan de verkoop een opluchting zijn voor CRU, dat nu geen producten meer in de tanks in Bullenbaai heeft die mogelijk in strijd zijn met OFAC-regelgeving, wat internationale handel met de terminal zou kunnen hinderen.