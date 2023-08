CRU wint rechtszaak tegen CPR om opslag olie in Bullenbaai

WILLEMSTAD – CPR, de Caribbean Petroleum Refinary Holding moet ruim acht miljoen US Dollar betalen aan de exploitant van Bullenbaai, de Curaçao Refinery Utilities CRU. Daarnaast moet de holding elke maand nog eens ruim 170 duizend dollar vanaf 16 juli betalen, zolang de huidige tank in gebruik is. Dat bepaalde de rechter in Willemstad gisteren in kort geding.

De beslissing is gebaseerd op de beoordeling van de rechtbank, waarbij de vorderingen van CRU grotendeels zijn toegewezen op basis van de analyse van de feiten en juridische argumenten. De rechtbank heeft vastgesteld dat er geen schuldeisersverzuim is en dat de argumenten van CPR met betrekking tot de gebrekkige tanks en onvoorziene omstandigheden niet standhouden.

Schuldeisersverzuim is een juridisch begrip dat verwijst naar een situatie waarin een schuldeiser, degene die een betaling of prestatie verwacht, zelf in gebreke blijft bij het nakomen van zijn eigen verplichtingen.

Daarnaast heeft de rechtbank de vordering op basis van de samenwerkingsovereenkomst toegewezen, aangezien CPR’s verweer niet voldoende onderbouwd was. Gezien deze overwegingen heeft het gerecht de vorderingen van CRU in belangrijke mate gehonoreerd en CPR in het ongelijk gesteld, wat heeft geleid tot de veroordeling tot betaling en proceskosten.

Feiten

In augustus 2022 sloten CRU en CPR een opslagovereenkomst waarbij CRU elf opslagtanks ter beschikking stelde aan CPR op Bullenbaai, met een maandelijkse vergoeding van US$ 0,18 per vat opslagcapaciteit.

CPR verhuurde een deel van deze capaciteit aan Knob voor US$ 0,90 per vat per maand. Vanaf september 2022 gebruikte CPR één tank voor de opslag van 500.000 vaten fuel oil. Betalingen werden gedaan voor de maanden augustus tot oktober 2022, maar betalingen zijn sindsdien uitgebleven, resulterend in een openstaand bedrag van ruim acht miljoen dollar.

In oktober 2022 hebben RDK, de eigenaar van de raffinaderij, CRU en CPR een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin CPR verplicht was om werkzaamheden uit te voeren. In 2022 werden kosten vergoed, maar sinds januari 2023 zijn de kosten onbetaald gebleven, tot een totaal van ruim een half miljoen gulden. Pogingen tot betaling door CRU werden niet succesvol en uiteindelijk ontbond CRU beide overeenkomsten per 16 juli 2023, wat CPR aanvaardde.