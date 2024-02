Cruciale tekortkomingen in wetgeving en beleid voor aanpak plasticvervuiling op Curaçao

WILLEMSTAD – Een recent gepubliceerd rapport van Green Phenix wijst op significante lacunes in de wetgeving en het beleid van Curaçao met betrekking tot de aanpak van plasticvervuiling. Het onderzoek, gefinancierd door de Europese Unie onthult dat Curaçao dringend behoefte heeft aan een versterkt wetgevings- en beleidskader om de groeiende crisis van plasticvervuiling effectief te bestrijden.

De analyse toont aan dat, ondanks een voorgestelde verordening om eenmalig gebruik van plastic tassen en styrofoam voedselcontainers te verbieden, Curaçao nog steeds een alomvattende aanpak mist om plasticvervuiling aan te pakken. Daarnaast blijkt uit het rapport dat het Nationaal Ontwikkelingsplan 2015-2030 en het Milieubeleidsplan 2016-2021 weliswaar het belang van duurzaam afvalbeheer erkennen, maar specifieke wetgeving voor de preventie van plasticvervuiling ontbreekt.

Het rapport benadrukt verder de noodzaak van concrete acties om de toezeggingen van de regering, zoals uitgesproken tijdens de “Webinar over eenmalig gebruik van plastic producten” in maart 2021, om te zetten in effectieve preventieve maatregelen. Dit onderstreept het urgente beroep op Curaçao om haar wetgevingskaders te versterken, internationale samenwerking te bevorderen en afvalbeheerbeleid te verbeteren, in lijn met de visie van het Nationaal Ontwikkelingsplan.

Dit rapport is een cruciale stap in het identificeren van de noodzakelijke verbeteringen in de strijd tegen plasticvervuiling op Curaçao, een probleem dat niet alleen het milieu en de biodiversiteit bedreigt, maar ook de volksgezondheid en vitale economische sectoren zoals toerisme en visserij.