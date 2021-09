Cruiseseizoen op Bonaire na 18 maanden van start gegaan

20 Gedeeld

KRALENDIJK – Gisteren is na 18 maanden het eerste cruiseschip op Bonaire aangekomen. Het is de Equinox van Celebrity Cruises. Het schip kreeg als welkom een watersaluut bij aankomst.

Alle bemanningsleden zijn volledig gevaccineerd en zijn vóór vertrek 14 dagen ‘in-house’ in quarantaine geweest, bovendien worden ze wekelijks getest. Omdat de Equinox zeer weinig kinderen onder de 12 jaar aan boord heeft, vaart het schip met ongeveer 98% volledig gevaccineerde passagiers.

De controle aan boord is streng en in het geval van Covid-gerelateerde symptomen heeft het cruiseschip zijn eigen medische staf, testapparatuur en speciale afdelingen aan boord waar passagiers in quarantaine of isolatie kunnen worden geplaatst. Celebrity Cruises stelt dat ze geen gebruik zullen maken van de medische capaciteit van de bestemmingen die ze aandoen.

