Cruiseschip botst met Venezolaans marineschip en vaart door naar Curaçao

17 Gedeeld

foto: èxtra

Een Venezolaans patrouilleschip is gezonken na een aanvaring met een cruiseschip voor de kust van Venezuela. Alle 44 bemanningsleden van de cruiser zijn gered. Het cruiseschip RCGS Resolute is doorgevaren naar Curaçao. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag.



Het patrouilleschip wilde het schip begeleiden omdat het in Venezolaanse territoriale wateren voer. Maduro eist een onderzoek en wil de kapitein voor de rechter brengen.