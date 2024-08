Economie Cruiseschip Carnival Vista komt niet vanwege motorproblemen Redactie 30-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het cruiseschip Carnival Vista heeft zijn geplande bezoek aan Curaçao in september geannuleerd. Het schip moet reparaties ondergaan en kan daarom niet vertrekken vanuit Port Canaveral op 7 september.

De Carnival Vista stond gepland om op 9 en 10 september respectievelijk Curaçao en Aruba aan te doen. Het schip kan maximaal vijfduizend passagiers vervoeren.

Eerder kampte de Carnival Vista al met problemen aan het voortstuwingssysteem in 2019, wat leidde tot een unieke reparatie buitengaats. “Onze ingenieurs zijn bezig met het aanpakken van een probleem dat de snelheid van de Carnival Vista beperkt,” aldus Carnival.

“We hoopten dat het probleem was opgelost met recent onderhoud, maar we zijn er nog niet helemaal en helaas moeten we het schip uit de vaart nemen voor aanvullende reparaties.”

De annulering van het bezoek van de Carnival Vista is een tegenvaller voor zowel de toeristen als de lokale economie van Curaçao en Aruba, die profiteert van het cruisetoerisme. Met vijfduizend passagiers aan boord is de Carnival Vista een van de grotere cruiseschepen die de eilanden aandoet, en het wegvallen van deze bezoekers betekent een gemiste kans voor de vele bedrijven die afhankelijk zijn van toeristeninkomsten.

