Cruiseschip Harmony of the Seas doet Curaçao voor het eerst aan

WILLEMSTAD – Harmony of the Seas van de Royal Caribbean Cruise Line is gisteren voor het eerst aangemeerd op Curaçao. Het schip is in lengte het langste cruiseschip ter wereld en heeft een totaal van 5505 cruisepassagiers aan boord.

Zoals bij elke eerste keer was er een inaugurele plechtigheid aan boord, waarbij plakkaten worden uitgewisseld.

Harmony of the Seas heeft 2.747 passagiershutten en is verdeeld in zeven buurten, waaronder Central Park en Boardwalk, net als haar zusjes uit de Oasis -klasse. Harmony of the Seas heeft een aantal attracties op het water, waaronder een groot droog glijbanencomplex, bekend als The Ultimate Abyss , twee surfsimulators, drie waterglijbanen en drie zwembaden. Er zijn twintig eetgelegenheden en een theater met 1.400 zitplaatsen.

De Harmony kwam op 30 januari van dit jaar in het nieuws toen het schip een tijdelijke uitsluitingszone rond Cape Canaveral binnenvoer, waardoor een geplande lancering van een SpaceX Falcon 9 -raket werd uitgesteld. De raket kon de volgende avond met succes worden gelanceerd.

Een ander schip van Royal Caribbean, de Allure of the Seas, was de eerste in de Oasis klasse, dat Curaçao in mei aandeed en regelmatig een negentig procents bezettingsgraad haalt aan passagiers, en hier zelfs overheen gaat.