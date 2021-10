Cruisetoerisme Aruba herstelt zich

ORANJESTAD – Het cruisetoerisme op Aruba trekt aan. In november bezoeken 31 cruiseschepen het eiland. Een forse stijging ten opzichte van deze maand.

In oktober kwamen er negen cruiseboten aan in Oranjestad. Normaal gesproken is dat ook het aantal voor november en december. Aruba was de eerste bestemming voor cruiseschepen nadat de sector weer begon te varen in coronatijd. Volgens de toerismeautoriteiten op het eiland heeft dit als gevolg dat meer operators aanmeren in Aruba.

