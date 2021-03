CTB en Stichting Dierenbescherming tekenen overeenkomst zwerfhonden Curaçao

76 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board (CTB) en de Stichting Dierenbescherming Curaçao hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om het probleem van zwerfhonden op de straten van het eiland aan te pakken. Dit is een situatie waar Curaçao al jaren mee te maken heeft, zowel in onze woonwijken als in het centrum en in toeristische gebieden.

De 1-jarige overeenkomst betreft financiële steun aan Stichting Dierenbescherming Curaçao, in de eerste plaats bedoeld voor de bouw van een opvangcentrum voor de honden die van de straat worden gehaald.

Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het CTB en de lokale Stichting Dierenbescherming Curaçao. De overeenkomst is ondertekend door de CEO van CTB, Paul Pennicook en Gregory Berry, voorzitter van de Stichting Dierenbescherming Curaçao, in aanwezigheid van de minister van Economische Ontwikkeling, dr.Steven Martina, minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur, Zita Jesus-Leito , MBA, secretaris Stichting Dierenbescherming Curaçao, Syreeta Wansing en adjunct-directeur CTB Hugo Clarinda.