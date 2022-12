CTB: Record aantal verblijfsbezoekers op Curaçao dit jaar in zicht

WILLEMSTAD – Bijna 445 duizend verblijfsbezoekers vanaf januari hebben Curaçao bezocht dit jaar. Alleen de maand december ontbreekt nog. Dat meldt de Curaçao Tourist Board. Een record is in zicht aan het eind van deze maand.

CTB registreerde in dezelfde periode in 2019 ruim 419 duizend toeristen, die langer dan een dag bleven, een groei derhalve van zes procent.

November

CTB meldt 44 duizend aankomsten van blijvende bezoekers voor de maand november. Met deze aankomsten bereikte november 2022 115% van de pre-pandemie aankomsten van november 2019, toen er 38 duizend blijvende bezoekers Curaçao bezochten.

November 2022 is tot nu toe de derde best presterende maand. Andere best presterende maanden tot nu toe zijn juli en oktober, toen er respectievelijk 48 en 45 duizend verblijfsbezoekers langskwamen.

Curaçao blijft goede prestaties leveren op zijn belangrijkste markten; Nederland (43 procent), Verenigde Staten van Amerika (21 procent), Colombia (zes procent) en Canada (vijf procent). De vier landen zijn goed voor 75 procent van alle verblijfstoeristen die in november 2022 naar Curaçao zijn afgereisd.

Accommodaties

In totaal koos zestig procent van alle bezoekers die naar Curaçao reisden een resorthotel als type accommodatie en veertig procent verbleef in alternatieve accommodaties.

Negenendertig procent van de bezoekers die in november naar Curaçao zijn afgereisd, is tussen de 25 en 44 jaar oud. Bezoekers tussen de 45 en 64 jaar vertegenwoordigen 32 procent van alle toeristen die naar Curaçao zijn afgereisd. CTB registreerde in november een algemeen gemiddeld verblijf van bijna negen nachten.

Er waren 41 cruiseschepen en bijna 86 duizend cruisebezoekers in de maand november op Curaçao