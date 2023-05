CTB: Teruglopende Nederlandse markt gecompenseerd door toename toeristen uit de Verenigde Staten

WILLEMSTAD – Terwijl het aantal toeristen naar Curaçao uit Europa fors daalt, 21 procent in april, zit Amerika juist in de lift. In totaal werden bijna vijftienduizend Noord-Amerikaanse bezoekers verwelkomt op de luchthaven van Hato, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Een van de belangrijkste redenen voor deze stijging is de wat CTB noemt ‘geweldige samenwerking tussen de publieke en private sector om Curaçao in de Verenigde Staten van Amerika te promoten’. Daarnaast is ook de verhoogde dienstverlening vanuit New York JFK met JetBlue effectief vanaf 6 april.

April

Het Curaçaose Toeristenbureau CTB meldt in totaal bijna vijftigduizend overnachtende bezoekers voor de maand april, een stijging van dertien procent in vergelijking met april vorig jaar, toen iets meer dan veertigduizend toeristen Curaçao bezochten. De vierde maand van 2023 is tot nu toe de sterkste maand in overnachtingsaankomsten dit jaar, aldus het CTB.

Het Paasweekend viel in het eerste weekend van april 2023 en staat historisch bekend als een periode waarin bezoekers massaal naar het eiland Curaçao komen, dit jaar was geen uitzondering.

Regio

Er is ook een aanzienlijke stijging van bezoekersaankomsten uit Zuid-Amerika. CTB meldt een groei van 45 procent in aankomsten. Ook de Caribische regio toont groei, met 56 procent meer bezoekers dan vorig jaar.

Het CTB ziet een daling van het aantal overnachtende aankomsten uit Nederland. Dit is het gevolg van minder stoelcapaciteit op de Nederlandse markt, maar de balans blijft positief vanwege de diversificatie van andere top presterende landen.

Immigratiekaart

Informatie verzameld uit de immigratiekaart toont aan dat bezoekers gemiddeld iets meer dan acht nachten in Curaçao doorbrachten. Tweeënzestig procent van alle bezoekers verbleef in resort hotels. Veel van de bezoekers, ruim een derde die in april reisden, zijn tussen 25 en 44 jaar oud en tussen 45 en 64 jaar oud, ook een derde.

Er waren 21 cruisecalls en ruim 52 duizend cruisebezoekers in april van dit jaar. Vorig jaar meldde de Curaçao Ports Authority in april 19 cruisecalls en bijna 28 duizend cruisepassagiers.