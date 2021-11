Cuco Martina meldt zich bij Go Ahead voor proefperiode

1 Delen

Cuco Martina speelde eerder 12 wedstrijden voor Feyenoord

Cuco Martina gaat op proef bij Go Ahead Eagles om een contract te verdienen. De 32-jarige captain van Curaçao komt op proef in Deventer. Martina is sinds de zomer van 2020 clubloos.

“Zijn contract bij Everton liep af en sindsdien speelde hij enkel wedstrijden voor de nationale ploeg van Curaçao, waar hij met enige regelmaat nog de aanvoerdersband draagt.

De recordinternational van het eiland verkaste in 2015 transfervrij naar de Premier League. Het Southampton van Ronald Koeman nam de verdediger transfervrij over van FC Twente, waarna Koeman hem in 2017 meenam naar Everton.”

Maar onder de opvolgers van Koeman, Carlo Ancelotti en Marco Silva, maakte Martina amper nog minuten. “In totaal speelde de centrale verdediger 45 wedstrijden in de Premier League. Hij werd verhuurd aan Stoke City en Feyenoord, waar hij het laatste half jaar onder Giovanni van Bronckhorst meemaakte.

Eerder speelde de broer van voormalig Ajacied Javier Martina in Nederland voor Twente, RKC Waalwijk en RBC Roosendaal.

Bondscoach Manuel Bilches selecteerde Martina in september 2011 voor het eerst voor het nationale elftal van Curaçao. Daarmee won hij op 25 juni 2017 de finale van de Caribbean Cup 2017 door Jamaica met 2–1 te verslaan. Ook nam hij deel aan de CONCACAF Gold Cup 2017. Hij werd verkozen in het CONCACAF team van het jaar 2018.