Sport Cuco Martina wil Keuken Kampioen Divisie versterken Dick Drayer 23-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Voetballer Cuco Martina, die onder andere uitkwam voor Everton, Feyenoord en Southampton, zoekt een nieuwe club in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie. Ondanks dat hij al een halfjaar zonder werkgever zit, blijft de verdediger vastberaden om actief te blijven in het betaald voetbal.

Martina, die eerder speelde voor clubs in de Premier League en Eredivisie, benadrukt dat hij zichzelf fit houdt en van waarde kan zijn voor een club op het tweede niveau van Nederland. “Ik voel me nergens te groot voor. Als ik een team kan helpen promoveren naar de Eredivisie, zal ik er staan,” vertelt hij aan ESPN. Zelfs een club zonder promotieambities ziet hij als een kans om zijn ervaring in te zetten.

De 34-jarige verdediger heeft ervaring op het hoogste niveau, waaronder 31 wedstrijden in de Premier League. Na zijn vertrek bij NAC Breda dit jaar, waarmee hij promoveerde naar de Eredivisie, zoekt hij nu een nieuwe uitdaging. Martina wijst op het belang van ervaren spelers in de ontwikkeling van jong talent. “Clubs zien jonge spelers vaak als investering, maar zonder ervaren spelers bereiken zij dat niveau niet.”

Martina heeft eerder te maken gehad met periodes zonder club, waaronder een zeventien maanden durende tussenstop na zijn vertrek bij Everton in 2020. Desondanks blijft hij vastberaden. Hij hoopt dat een club in de Keuken Kampioen Divisie zijn ervaring en toewijding zal erkennen.

0