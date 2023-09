Cultuurweek 2023 in Curaçao viert rehabilitatie van nationale held Tula

WILLEMSTAD – Komende zondag begint de Cultuurweek 2023. Die staat dit keer in het teken van de rehabilitatie van de nationale held Tula en zijn metgezellen. De week dient ook als voorbereiding op een jaar van herdenking, dat loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024, gewijd aan de 160e verjaardag van de afschaffing van de slavernij.

Met het thema ‘Sterke Verbindingen voor een Stralende Toekomst’ ligt de focus op vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Het eerherstel werd op 19 december vorig jaar aangekondigd door de Nederlandse regering nadat premier Mark Rutte excuses aanbood voor de rol van het landsbestuur in het koloniale slavernijverleden.

De dag 3 oktober is gekozen omdat dat de dag was dat Tula in 1795 werd geëxecuteerd door het Nederlands koloniaal bewind.

Bewust

De Cultuurweek is niet alleen een opmaat naar de rehabilitatie van Tula, maar ook een kans om zowel de lokale bevolking als toeristen bewust te maken van deze belangrijke stap.

De afschaffing van de slavernij 160 jaar geleden markeerde een keerpunt in de geschiedenis van het Caribisch gebied en de wereld. Hoewel dat het einde betekende van een donkere periode van menselijke onderdrukking en uitbuiting, liet het ook een blijvende erfenis na die nog steeds voelbaar is in de Curaçaose cultuur en gemeenschap.

Tijdens de Cultuurweek worden verschillende activiteiten georganiseerd die variëren van workshops die zich richten op de lokale cultuur, tot lezingen, interactieve activiteiten op scholen en in buurthuizen, en presentaties door artiesten uit diverse kunstdisciplines.

De afdeling Cultuur en Sport werkt samen met het Platform Slavernij en Slavernij-erfgoed om experts hun kennis over te laten dragen aan de Curaçaose bevolking en uitleg te geven over de rehabilitatie van Tula.

Het programma is ontworpen om de gehele Curaçaose gemeenschap te betrekken, van peuterspeelzalen en scholen tot non-gouvernementele en gouvernementele organisaties, en van sportverenigingen tot bedrijven en hotels.