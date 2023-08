Cultuurweek 2023 in teken van Tula en zijn medestrijders

WILLEMSTAD – De Cultuurweek 2023 staat dit jaar in het teken van Tula en zijn medestrijders en 160 jaar afschaffing slavernij. Het startsein voor de week is 24 september. De cultuurweek eindigt op 3 oktober. Die dag zal de Nederlandse regering de nationale held Tula rehabiliteren.

Het Curaçaose kabinet heeft een jaar van herdenking van de afschaffing van de slavernij uitgeroepen, dat loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Met het motto ‘Krachtige banden voor een heldere toekomst’ richt Curaçao zich in die week op vrijheid, gelijkheid en broederschap, als voorbereiding op de rehabilitering van Tula.

De Cultuurweek dient als bewustwordingsmoment voor de belangrijke gebeurtenis van de rehabilitatie van Tula en omvat activiteiten gericht op zowel de lokale bevolking als toeristen.

Het ministerie van Cultuur en Sport werkt samen met de Slavernij- en Erfgoedplatform om experts van het platform bijeen te brengen en kennis te delen met de bevolking over de rehabilitatie van Tula.

Logo

Het logo voor de Cultuurweek van dit jaar is ontworpen door Fantasy Arts. Daarin is een hand van vrijheid opgenomen met een stevige ketting die het symbool is voor Tula’s rehabilitatie. Het deel dat de vorm van Curaçao draagt, symboliseert de basis voor de ontwikkeling van de strijd.

De stralen van licht die schijnen en de gezichten van de Curaçaose gemeenschap verlichten, symboliseren perspectief en voortdurende ontwikkeling voor een stralende toekomst.

De twee pijlen in beweging symboliseren generaties die de geschiedenis en cultuur in de toekomst blijven dragen.