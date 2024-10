Luchtvaart & Reizen ‘Curaçao Airport heeft een luxe probleem’ Dick Drayer 25-10-2024 - 4 minuten leestijd

Foto-Dick Drayer

WILLEMSTAD – Curaçao heeft te maken met een onverwachte groei in het aantal passagiers dit jaar. CEO Jonny Andersen van Curaçao Airport Partners, de beheerder van de luchthaven, omschrijft deze groei als een ‘luxeprobleem’. “Groei is wat je wilt, maar groei zorgt wel voor uitdagingen.”

Het aantal passagiers dat Curaçao aandoet, overtreft de verwachtingen van de luchthavenexploitant ruimschoots. Andersen geeft aan dat de populariteit van Curaçao als reisbestemming sneller is gegroeid dan verwacht. “We hebben groei gezien die we simpelweg niet hadden voorzien,” zei hij. “De bestemming is zo populair geworden dat de vraag naar reizen hierheen al onze prognoses van twee jaar geleden heeft overtroffen.”

Volgens Andersen brengt deze groei uitdagingen met zich mee, vooral door de beperkte capaciteit van de luchthaven. De komst van meerdere grote luchtvaartmaatschappijen uit zowel Europa als Noord-Amerika binnen een kort tijdsbestek zorgt voor pieken in het passagiersaantal. Hierdoor raken faciliteiten zoals incheckbalies, paspoortcontrole en douane overbelast, wat leidt tot lange wachttijden. https://youtu.be/E_QxCjs_75E

Ingrijpende maatregelen

Om deze problemen aan te pakken, moet luchthaven Hato maatregelen nemen om de capaciteit van de bestaande luchthaven te vergroten. Zo wordt een nieuw bushalteplatform bij de aankomsthal geopend om de passagiersstroom beter te reguleren. Daarnaast komt er een nieuw wachtrijsysteem bij de paspoortcontrole en worden dynamische wachtrijen ingevoerd bij de douane.

Op langere termijn werkt de luchthaven ook aan de invoering van zelfbedieningsopties. Andersen geeft aan dat als de luchthaven vandaag opnieuw zou worden ontworpen, er veel meer zou worden ingezet op digitalisering en zelfbediening. “We zijn op dit gebied nog relatief zwak,” geeft hij toe. Het doel is om de komende twaalf tot vierentwintig maanden grote stappen te zetten richting een efficiëntere luchthavenervaring.

Door de toename van het aantal passagiers kan de luchthaven de kosten over een groter aantal reizigers verdelen, wat resulteert in een lagere heffing per passagier. Andersen verwacht dat deze wijziging op 1 januari ingaat, mits de overheid akkoord gaat. “We moeten concurrerend blijven, en dit is een belangrijke stap om dat te garanderen,” benadrukt hij.

Masterplan

Andersen spreekt ook over de langetermijnplannen voor Curaçao Airport. CAP werkt momenteel aan een nieuw masterplan in samenwerking met de eigenaar van de luchthaven (CCR S.A uit Brazilië, Janssen de Jong en Zurich Airport, red.), de overheid en andere belanghebbenden. Dit masterplan moet de basis leggen voor toekomstige investeringen en verdere ontwikkeling van de luchthaven.

Andersen geeft toe dat de concessieovereenkomst, die in 2025 afloopt, een grote rol speelt bij het bepalen van de investeringsplannen. “Hoe groter de investering, hoe langer het duurt om deze terug te verdienen,” merkt hij op. Dit betekent dat de huidige concessie mogelijk verlengd moet worden, of dat er andere financiële modellen worden geïntroduceerd om investeringen rendabel te maken.

Passagierservaring

Andersen benadrukt dat het zijn doel is om ervoor te zorgen dat passagiers die voor het eerst naar Curaçao komen, binnen twee uur na aankomst op het vliegveld met hun tenen in het zand kunnen staan. Dit betekent een soepele doorstroom bij alle controlepunten en een efficiënte afhandeling van de bagage en douaneprocedures.

Met de geplande verbeteringen wil Andersen de luchthaven niet alleen moderniseren, maar ook aantrekkelijker maken voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Hij is ervan overtuigd dat de verbeteringen zullen bijdragen aan de verdere groei van Curaçao als bestemming.

