Luchtvaart & Reizen Curaçao Airport start bouw nieuwe tourbusstop Dick Drayer 20-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Curaçao Airport Partners (CAP) en Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM) zijn gisteren officieel van start gegaan met de bouw van een nieuwe tourbusstop op het luchthaventerrein. Dit project maakt deel uit van een breder initiatief om de parkeerfaciliteiten te herontwerpen en uit te breiden.

De bouw van de nieuwe busstop is ingegeven door de onverwachte stijging in passagiersaantallen in het afgelopen jaar, die alle verwachtingen heeft overtroffen, zegt de luchthaven. Deze groei leidde tot een toename van de drukte, met name door het groeiende aantal tourbussen. Om dit probleem aan te pakken en zich voor te bereiden op verdere groei, heeft het team van CAP het parkeergebied opnieuw ontworpen en, in samenwerking met CWM, een speciale tourbusstop gecreëerd. Dit nieuwe gebied helpt om de verkeersstroom te verbeteren.

Jonny Andersen, CEO van CAP, benadrukte het belang van het project in zijn toespraak: “Onze luchthaven heeft de afgelopen maanden een enorme groei doorgemaakt, en met die groei komt de noodzaak van strategische infrastructuurverbeteringen. De nieuwe tourbusstop is een van de vele stappen die we nemen om de passagierservaring te verbeteren, vooral nu we ons voorbereiden op het drukke seizoen later dit jaar.”

De voltooiing van de tourbusstop wordt verwacht in december, net op tijd voor het drukke reisseizoen.

Freesmachine

Tijdens de ceremonie werd ook CWM’s nieuwe freesmachine onthuld, een geavanceerd stuk apparatuur dat essentieel is voor de uitvoering van het project. Pierre Montesant, CEO van CWM, toonde trots de innovatieve machine: “Innovatie en duurzaamheid staan centraal in onze missie, en vandaag zijn we trots om onze nieuwste aanwinst te presenteren. Deze duurzame freesmachine is niet alleen krachtig en efficiënt, maar ook milieuvriendelijk, met lage uitstoot en energiezuinige werking. Het ontwerp is ons dierbaar, omdat het de schoonheid van Curaçao viert, met afbeeldingen die de levendige cultuur en natuurlijke wonderen van ons eiland weerspiegelen.”

