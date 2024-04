Luchtvaart & Reizen Curaçao Airport wil elke bezoeker binnen 20 seconden door het systeem Redactie 2024-04-02 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao Airport wil passagiers binnen twintig seconden of minder verwerken met behulp van een innovatief systeem van ‘e-gates’ en ‘e-pass’. Dat zegt Elbert Sambo in gesprek met de Vigilante. Hij is hoofd bedrijfsvoering van de KPC.

De dienst werkt met een geavanceerder systeem dat momenteel op de luchthaven van Curaçao wordt ontwikkeld om het scannen van documenten van passagiers te digitaliseren en te automatiseren. Het systeem voor het verwerken van bezoekers was eind januari gereed.

E-pass

Om dit alles mogelijk te maken, wordt gebruikt gemaakt van een applicatie waarin elke bezoeker hun e-pass (elektronische pas), uploadt. Dit is een digitale of elektronische vorm van identificatie of autorisatie die wordt gebruikt voor verschillende doeleinden zoals reizen en/of toegangscontrole.

In de context van reizen verwijst een e-pass naar een elektronisch paspoort (e-paspoort) dat microprocessorchips bevat die biometrische informatie en andere gegevens over de paspoorthouder opslaat.

Deze chips maken een veilige verificatie van de identiteit van de paspoorthouder mogelijk en vergemakkelijken geautomatiseerde grenscontroleprocessen via e-gatesystemen op luchthavens, die ook hier op Curaçao worden geïntroduceerd.

App

Elbert Sambo legt uit dat door het gebruik van de app registratie veel sneller kan gaan, wat ook bijdraagt aan een efficiënt controleproces, en uiteindelijk moet dit alles bijdragen aan de ontwikkeling van toerisme door een betere service aan de reiziger te bieden.

De ‘Airside app’ is de app die genoemd werd tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst dit jaar van CHATA. In deze app kunnen mensen onder andere hun reisdocumenten zoals ID en paspoort uploaden, legt Gabriel Wichrowski, VP Global Business Development uit.

Deze app beschermt de privé-informatie van klanten die de app gebruiken, legt Gabriel Wichrowski uit. Om de app te gebruiken, moet de klant de juiste nationaliteit en leeftijd hebben. Dus de klant heeft controle over zijn privégegevens die hij op de app heeft geüpload.