Curaçao alsnog akkoord gegaan met de rijkswet voor de COHO

WILLEMSTAD – Tijdens de persconferentie van vandaag is er gesproken over het COHO akkoord dat vandaag in de rijksministerraad is getekend. De Rijksministerraad waarin dit moest gebeuren was eerder opgeschort, vanwege de uitspraken van Javier Silvania in het radioprogramma De Nieuwsbv.

Hij verklaarde daarin dat het kabinet Pisas het toch niet eens is met het wetsontwerp. Na spoedberaad van het Curaçaose kabinet liet premier Gilmar Pisas alsnog aan Knops weten zonder voorbehoud akkoord te zijn. De aangepaste Rijkswet zal voor spoedadvies aan de Raad van State van het Koninkrijk worden voorgelegd. Het advies wordt binnen enkele weken verwacht waarna het wetsontwerp naar de parlementen van de vier landen zal worden gestuurd.

