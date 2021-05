Curaçao begint vaccinatie jongeren als ouderen klaar zijn

36 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao gaat nu ook 16 tot 18-jarigen in risicogroepen vaccineren. Dat zegt dokter Jerry Semper tegen de Èxtra.

Een en ander is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van het Pfizer-vaccin op het eiland nadat alle volwassenen zijn ingeënt. Het gaat daarna om kinderen die bijvoorbeeld obesitas hebben of diabeet zijn. Ook het Moderna-vaccin zou een uitkomst bieden, maar dat vaccin is nog niet goedgekeurd op Curaçao.