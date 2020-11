65 Gedeeld

Premier Eugene Rhuggenaath en staatsecretaris Raymond Knops ondertekenen maandag een principe akkoord voor langdurige steun en extra toezicht vooraf.

Het hele traject is onderdeel van de implementatie van de Rijkswet Instelling Caribische hervormingsentiteit, dat momenteel bij de Raad van State ligt en waar de Curaçaose regering nu akkoord mee gaat. De documentatie daarvan is conform de regels vooralsnog vertrouwelijk.

Curaçao heeft zich lang verzet tegen het toezichtkader dat nu toezicht vooraf regelt door middel van een op te richten bestuursorgaan in Nederland.

Andere eilanden

Aanvankelijk zou er één Rijkswet komen voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, maar Aruba is voorlopig afgehaakt en Sint-Maarten krijgt de maatregelen niet rond die nodig zijn voor liquiditeitssteun.

Curaçao is met de ondertekening dus in principe akkoord met het concept van de Rijkswet. Enig obstakel zou het parlement van Curaçao kunnen zijn, die moet namelijk zijn akkoord geven na elke adviesronde.

Caribische OHO

Dat heeft vermoedelijk ook gevolgen voor een gezamenlijke Caribische Entiteit die de hervorming gaat uitvoeren. Er komt nu een aparte entiteit, alleen voor Curaçao.

De naam daarvan was eerst Caribische Hervorming Entiteit (CHE), maar is op verzoek van Curaçao herdoopt in Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (OHO).