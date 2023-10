Curaçao blijft kinderrechten schenden: baby van anderhalf aan de borst gescheiden van moeder

WILLEMSTAD – Curaçao schendt nog steeds de Rechten van het Kind door Venezolaanse kinderen te scheiden van hun ouders. Zelfs een baby van anderhalf jaar oud dat nog borstvoeding heeft, is weggehaald bij haar moeder die vast zit, zegt Human Rights Defense Curaçao.

In totaal heeft Justitie, inclusief de baby, vier kinderen bij hun ouders weggehaald. Drie van hen in de leeftijd van vijf, zes en tien jaar oud zitten nu in een opvanglocatie St. Jozef. Maar hun ouders mogen daar niet bij.

Zij werden in de vroege ochtend van 21 september onderschept door de kustwacht. Toen twee moeders zich rond tien uur die ochtend bij het politiebureau van Rio Canario meldden, waren de kinderen vies, roken naar urine en zeiden huilend dat ze honger hadden.

De moeders en een vader zijn vervolgens gearresteerd, maar de volgende dag weer vrijgelaten. Hun kinderen moesten ze achterlaten van de autoriteiten.

De moeder van het jongetje van vijf zit ook vast, Zij heeft een volmacht aan een oom en een tante gegeven om voor het kind te zorgen, zolang zij nog in detentie zit.

Vandaag wilden die het jongetje ophalen, maar het Ministerie van Justitie wil eerst de huisvesting onderzoeken en daar een rapport over schrijven.

Rechter

Vorige week nog gaf de rechter de overheid van Curaçao een behoorlijke veeg uit de pan en oordeelde dat de overheid onrechtmatig handelde door twee andere kinderen te scheiden van hun ouders, een duidelijke schending van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Wat het Gerecht vooral dwars zat, was dat de Curaçaose overheid niet met de nodige spoed en welwillendheid als bedoeld in artikel 10 van het IVRK de aanvraag tot gezinshereniging in behandeling had genomen en de verblijfplaats van minderjarigen niet aan eiseressen of hun advocaat had prijsgegeven.

De twee betreffende kinderen zijn na het vonnis meteen herenigd met hun ouders.