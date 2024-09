Algemeen Curaçao boekt hogere belastinginkomsten, maar financiële zorgen blijven bestaan Redactie 02-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht (Cft) uit zorgen over de financiële situatie van Curaçao, ondanks dat het eiland in de eerste helft van 2024 meer belastinginkomsten heeft gegenereerd dan begroot.

In haar reactie op de uitvoeringsrapportage van het tweede kwartaal waarschuwt het Cft dat de verwachte inkomsten uit vergunningenfees voor kansspelaanbieders mogelijk niet volledig worden gerealiseerd en dat er nog altijd geen oplossing is voor de financiële problemen van het Curaçao Medical Center (CMC). Het Cft dringt erop aan dat deze kwesties worden opgenomen in de ontwerpbegrotingswijziging voor 2024.

Baten

Curaçao rapporteert een voorlopig overschot van 106 miljoen gulden op de gewone dienst in het tweede kwartaal van 2024, voornamelijk dankzij hogere belastinginkomsten, met totale baten van 998 miljoen, wat 107 miljoen meer is dan dezelfde periode in 2023.

De hogere inkomsten zijn te danken aan stijgingen in de omzetbelasting, invoerrechten, afvalstoffenbelasting en inkomstenbelasting, waardoor de belastingraming voor 2024 is verhoogd van elf miljoen tot bijna 1,7 miljard gulden.

Kansspelvergunningen

Curaçao heeft in het tweede kwartaal van 2024 twaalf miljoen minder aan ‘andere baten’ gerealiseerd dan begroot, voornamelijk door lagere inkomsten uit ‘overige vergunningen- en registratierechten’, waaronder kansspelvergunningen en casino-exploitatievergunningen.

Deze baten liggen ongeveer negentien miljoen gulden achter op de begroting. Door gebrek aan specificatie in de uitvoeringsrapportage kan het College financieel toezicht niet beoordelen welke vergunningsrechten achterblijven.

Het Cft dringt er bij Curaçao op aan om een toelichting te geven op de realisatie van deze baten en om, indien nodig, de verwachte inkomsten voor 2024 naar beneden bij te stellen.

CMC



Het College financieel toezicht constateert dat Curaçao nog steeds geen voorziening heeft getroffen voor de uitstaande lening van het land bij het Curaçao Medical Center (CMC), zoals eerder geadviseerd. Ook de aanpak voor het structurele exploitatietekort van het CMC is grotendeels niet verwerkt in de ontwerpbegrotingswijziging 2024.

Hoewel Curaçao in het tweede kwartaal een voorschot gaf voor zorg aan onverzekerden en een deel van de transitiekosten uit 2018 en 2019 betaalde, ontbreekt verdere uitwerking van de voorgestelde oplossing. De volledige financiële verwerking hiervan zal waarschijnlijk leiden tot een aanzienlijke verhoging van de lasten.

