Onderwijs Curaçao boekt vooruitgang in onderwijs, maar concrete uitvoering blijft achter Dick Drayer 20-12-2024

WILLEMSTAD – Sinds de start van het Landspakket Curaçao zijn er plannen gemaakt om het onderwijs te hervormen, maar veel projecten bevinden zich nog in de voorbereidingsfase. Dat blijkt uit een analyse van de Uitvoeringsrapportage Landspakket Curaçao voor de periode van 1 september 2024 tot 31 maart 2025. Hoewel enkele initiatieven op schema liggen, zoals de ontwikkeling van een nieuwe bekostigingsmethodiek en een nieuw functieboek, laat de daadwerkelijke implementatie van hervormingen nog op zich wachten.

De landspakketten zijn ontstaan als onderdeel van het akkoord tussen Nederland en de Caribische landen binnen het Koninkrijk, tijdens de COVID-19-pandemie in 2020. Door de economische impact van de pandemie raakten de eilanden financieel in zwaar weer en vroegen zij om steun vanuit Nederland.

In ruil voor deze financiële steun werden hervormingsmaatregelen voorgesteld, gericht op het versterken van de economie, overheid en publieke sector. Deze maatregelen werden gebundeld in zogenoemde ‘landspakketten’ en uitgevoerd onder toezicht van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO), die de voortgang monitort en ondersteunt.

Bekostingingsmethodiek

Een belangrijk project voor het onderwijs is de introductie van een nieuwe bekostigingsmethodiek voor scholen. Het doel is om de financiering van scholen eerlijker en transparanter te maken. De voorbereidingen hiervoor verlopen volgens plan, en de nieuwe methodiek moet in het eerste kwartaal van 2025 worden vastgesteld. Tot die tijd blijft het onderwijs gefinancierd via de bestaande, vaak inefficiënte, structuren.

Ook het project voor een nieuw functieboek en een salarisstructuur voor onderwijsprofessionals bevindt zich in een cruciale fase. Dit initiatief is bedoeld om duidelijkere carrièrepaden te bieden en de motivatie van leraren te vergroten. Hoewel het conceptfunctieboek gereed is, is de definitieve invoering afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming en wordt deze verwacht in het tweede kwartaal van 2025.

Een ander speerpunt is de doorontwikkeling van de Centraal Landelijke Onderwijs Applicatie (CLOA). Dit digitale systeem moet de administratieve processen binnen het onderwijs stroomlijnen en data beter beschikbaar maken voor scholen en beleidsmakers. De implementatie van de CLOA ligt op schema en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 worden afgerond.

Verbetering

Daarnaast wordt gewerkt aan het programma Mehorashon di Enseñansa (Verbetering van het Onderwijs), dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De eerste stappen zijn gezet, maar concrete resultaten worden pas begin 2025 verwacht. Dit programma speelt een cruciale rol bij het aanpakken van achterstanden en het verhogen van de leerprestaties.

De thema’s kansengelijkheid en basiskwaliteit staan eveneens op de agenda. De onderzoeken naar deze thema’s zijn vertraagd, maar de bevindingen en aanbevelingen worden nu begin 2025 verwacht. Deze inzichten zijn essentieel om gerichte maatregelen te ontwikkelen die alle leerlingen gelijke kansen bieden.

Hoewel er op papier aanzienlijke stappen zijn gezet, blijven veel projecten in de voorbereidingsfase steken. Capaciteitsproblemen en bestuurlijke vertragingen vormen obstakels voor de daadwerkelijke uitvoering van de hervormingen.

