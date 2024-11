Algemeen Curaçao bouwt aan fintech-toekomst Dick Drayer 25-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao verstevigt zijn positie als opkomende fintech-hub in de regio. Tijdens de tweede jaarlijkse fintech-conferentie, vorige week georganiseerd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS), stonden innovatie en regulering centraal. Het evenement bracht 175 belanghebbenden samen uit de financiële sector en internationale organisaties.

“De fintech-sector (financial technology) groeit sneller dan verwacht en speelt een sleutelrol in de toekomst van onze economie,” aldus CBCS-president Richard Doornbosch. Hij kondigde de lancering aan van het CBCS Innovation Office, dat innovatieve bedrijven helpt navigeren binnen het regelgevingskader. Ook presenteerde het CBCS-team de belangrijkste bevindingen van hun analyse over de groei van fintech in Curaçao.

De conferentie bood een podium voor discussies over digitale betaaltechnologie en crypto. Experts bespraken kansen en risico’s, en spraken hun vertrouwen uit in Curaçao’s potentieel om een regionale leider te worden in financiële technologie.

*Fintech richt zich op het toegankelijker, efficiënter en gebruiksvriendelijker maken van financiële diensten.

0

- tekst gaat verder onder de advertentie -