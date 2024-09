Algemeen Curaçao bouwt nieuwe waterfabriek Dick Drayer 26-09-2024 - 1 minuten leestijd

De oude fabriek bij Mundo Nobo (Archieffoto: Bea Moedt)

WILLEMSTAD – Aqualectra en Seven Seas Water Group starten samen met de bouw van de nieuwe waterfabriek, genaamd RO-5 Hato West. De installatie, gelegen aan de westkant van luchthaven Hato, is nodig om in de toenemende vraag naar schoon drinkwater te voorzien. Volgend jaar oktober moet de waterfabriek gaan draaien.

Met een dagelijkse productie van twintigduizend kubieke meter drinkwater neemt de nieuwe fabriek de huidige productie bij Mundu Nobo over. De fabriek maakt gebruik van Reverse Osmosis-technologie om zout, ionen, mineralen en andere onzuiverheden uit zeewater te verwijderen. Hierdoor ontstaat hoogwaardig drinkwater dat klaar is voor consumptie. Deze technologie wordt al jaren succesvol toegepast op Curaçao.

Aanbesteding

Het project is tot stand gekomen na een publieke aanbesteding in februari van dit jaar, waarbij Seven Seas werd gekozen als voorkeursbieder. Op 28 augustus dit jaar ondertekenden Aqualectra en Seven Seas een Memorandum van Overeenkomst om verder te onderhandelen over een Water Purchase Agreement. Dit contract wordt in oktober getekend, waarmee het bouw-, eigendoms-, exploitatie- en overdrachtsproces officieel van start gaat.

