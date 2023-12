Curaçao breekt record met aantal verblijfstoeristen in 2023

WILLEMSTAD – Het Toerismebureau van Curaçao, CTB, rapporteert een aantal van bijna 520 duizend verblijfstoeristen in de eerste elf maanden van dit jaar, een stijging van zeventien procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het jaar 2023 markeert daarmee een historisch moment voor het toerisme in Curaçao.

December wordt historisch gezien als een van de beste maanden qua toerisme beschouwd. Dankzij de geplande extra luchtvaartdiensten in december verwacht CTB een indrukwekkende prestatie voor de eerste helft van de maand, wat wijst op de mogelijkheid dat december de best presterende maand van 2023 wordt.

In november ontving Curaçao in totaal ruim 52 duizend verblijfstoeristen, achttien procent meer dan de 44 duizend toeristen in november vorig jaar. Tot nu toe is november de best presterende maand in absolute cijfers, waarbij het record van juli, toen bijna 51 duizend toeristen werden geregistreerd, werd verbroken.

De landen met de beste prestaties in absolute aantallen verblijfstoeristen zijn Nederland, de Verenigde Staten, Colombia, Canada en Brazilië. Deze vijf landen vertegenwoordigen samen bjna tachtig procent van het totale aantal ontvangen toeristen.