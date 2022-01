Curaçao breidt maatregelen uit, maar veel landen laten Omicron gewoon zijn gang gaan

20 Gedeeld

Omicron houdt huis op Curaçao en de schrik zit er goed in. Maatregelen zijn volgens de overheid hard nodig. Maar is dat wel zo? Steeds meer landen stellen dat Omicron zo besmettelijk is dat ook strenge maatregelen besmetting amper kunnen tegenhouden.

In Duitsland wordt nagedacht over het laten vallen van veel beperkingen, in Engeland zijn er amper beperkingen en ook Frankrijk laat omicron min of meer zijn gang gaan.

De schrik op Curaçao is gebaseerd op de huidige astronomisch hoge besmettingscijfers. In de week van 30 december tot 5 januari kwamen er 5107 positieve coronameldingen binnen. Omgerekend naar de RIVM norm per 100.000 inwoners komt het eiland op 3405 nieuwe meldingen. Ter vergelijking: Nederland had in dezelfde week 639 besmettingen per 100.000 inwoners en is in lockdown.

Volgens Channel 12 News bespreken regeringsfunctionarissen in Israël zelfs of ze moeten overschakelen op een model van massale infectie en dus natuurlijke besmetting moeten toestaan. Er zijn ook landen die niet overtuigd zijn van de gunstige wending en lockdowns handhaven of verscherpen, zoals Nederland.

Endemisch

Maar steeds meer virologen denken dat Omicron de weg naar de uitgang biedt: de hele bevolking is binnen korte tijd ofwel gevaccineerd, ofwel besmet geweest. Daarmee wordt covid endemisch: het is er wel, maar het heeft geen ingrijpende gevolgen. Het virus zou dan nog wel aanwezig zijn, maar niet meer levensbedreigend voor grote groepen. Veel beperkingen zouden dan achterwege kunnen blijven.

Zuid-Afrika versterkt die overtuiging: daar ging een golf Omicron door het land. Er raakten zeer veel Zuid-Afrikanen besmet, maar de ziekenhuizen konden de drukte makkelijk aan.

In veel landen wordt wel gevreesd voor een ander probleem: er zullen zoveel mensen een beetje ziek worden dat er een tijdelijk tekort aan personeel ontstaat in kritieke sectoren van de samenleving. Het gebeurt nu al bij het CMC op Curaçao. In Engeland is de kans zelfs groter dat de ziekenhuizen ontwricht raken door te hoog ziekteverzuim, dan door te veel corona patiënten.