Curaçao Clean Up gelanceerd met petitie tegen vervuiling “Gevaar voor ons eiland is nu groter dan ooit”

Willemstad – In een brief gericht aan regering, Staten en overige stakeholders roept Stichting Curaçao Clean Up op tot vergaande maatregelen tegen vervuiling.

Reden van de petitie is volgens de stichting de enorme hoeveelheid vervuiling op straat, zowel zwerfvuil als gedumpt afval. Het afval is een bedreiging voor de natuur en de volksgezondheid, in tijden van corona een actueler onderwerp dan ooit. Daarnaast dreigt het vervuilingsprobleem zo groot te worden, dat opruimen haast onbegonnen werk wordt.

Op de website www.change.org is de brief voor de Curaçaose bevolking als petitie te ondertekenen. De stichting streeft naar minstens 8000 handtekeningen, oftewel vijf procent van de Curaçaose bevolking.

De petitie komt een maand voor de achtste editie van World Clean Up Day Curaçao op zaterdag 19 september, in haar eerste edities bekend als Curaçao Clean Up.

Tijdens de eerste zeven edities ruimden 17.800 vrijwilligers ruim 2,5 miljoen kilo vuil op. Desondanks ziet de stichting dat de aandacht voor een schoon milieu het afgelopen jaar mede door de coronacrisis enorm verslapt is.

“We hebben met onze schoonmaakacties vanuit de bevolking de afgelopen jaren ons best gedaan om voor meer bewustwording te zorgen en het eiland schoner te maken. Meer kunnen wij niet doen. Regering en Staten hebben de morele plicht om voor de juiste kaders te zorgen om het terugdringen van vervuiling mogelijk te maken en deze steeds groter wordende ramp tegen te gaan”, aldus Maarten Schakel, voorzitter van de Stichting Curaçao Clean Up.

In de petitie wordt aangedrongen op diverse speerpunten, zoals het drastisch verlagen van stortkosten bij Selikor, strengere handhaving, een verbod op single-use plastic per 1 januari 2021 en een langdurige voorlichtings- en educatiecampagne. Bij een substantieel aantal handtekeningen is de stichting voornemens om de petitie aan zowel de regering als de Staten te overhandigen.

De petitie ondertekenen kan op http://chng.it/tHWWvgtNCj

De organisatie roept alle vrijwilligers tijdens World Clean Up Day Curaçao op om social distance te bewaren en extra op hygiëne te letten. Omdat de actie in de buitenlucht plaatsvindt en de deelnemers verspreid zijn over een groot gebied, heeft dokter Izzy Gerstenbluth op basis van bovenstaande richtlijnen groen licht gegeven aan de actie, met een evaluatiemoment een week voor World Clean Up Day Curaçao.

Aanmelden als groep of individuele vrijwilliger voor World Clean Up Day Curaçao 2020 kan vanaf maandag 24 augustus op www.worldcleanupdaycuracao.org.

