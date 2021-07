Curaçao consolideert olie-activa, verkoop inventaris

Refineria di Korsou (RdK), de eigenaar van de Curaçaose raffinaderij verkoopt zijn voorraden te midden van onzekerheid over het herstarten van de Isla. Dat meldt Argus-media, een onafhankelijke mediaorganisatie, gevestigd in Londen.

Het staatsbedrijf sluit per 30 september zijn geldverslindende dochter CRU. Tegelijkertijd begint RdK met de verkoop van 865.000 barrels aan lokaal opgeslagen Venezolaanse ruwe olie, producten en blendstock die het van CRU heeft gekocht op een veiling van 11 juni, aldus Argus.

PdVSA

De raffinaderij en de bijbehorende Bullenbaai-terminal werden geëxploiteerd door het Venezolaanse staatsbedrijf PdVSA op grond van een langlopende huurovereenkomst die eind 2019 afliep. Sindsdien zijn er verschillende pogingen van Curaçao geweest om een ​​nieuwe operator te vinden, maar dat mislukte steeds.

Afspraken in een overeenkomst met de laatste kandidaat, het consortium CORC (Curaçao Oil Refinery Complex) onder leiding van de Nederlandse aannemer Dick en Doof, worden niet uitgevoerd. RdK tekende in mei voorlopige contracten met CORC, waarna de laatste onderhandelingen werden verschoven naar de overheid.

Geen overeenkomst

Bij de aankondiging van de op handen zijnde sluiting, zegt RdK dat CORC nog niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor een overdracht van de activa. De eigenaar van de raffinaderij zegt dat als er eind september geen overeenkomst met CORC wordt bereikt, het de bewaring van de gereorganiseerde activa zal behouden terwijl het zijn zoektocht naar een strategische partner voortzet.

Curaçao is een van de verschillende Caribische eilanden die moeite heeft om geld te verdienen met inactieve of onderbenutte raffinage-activa, waarvan vele decennia lang door PdVSA werden geëxploiteerd. Wanbeheer, verlies van productiecapaciteit, onbetaalde schulden en, meer recentelijk, Amerikaanse sancties zorgden ervoor dat het Venezolaanse bedrijf zich terugtrok.

Een onbepaalde sluiting van de onlangs herstarte 200.000 b/d Limetree Bay-raffinaderij op St Croix op de Amerikaanse Maagdeneilanden is het laatste teken van nood in een regio waar een andere belangrijke bron van overheidsinkomsten – toerisme – is afgebrokkeld vanwege de Covid-19-pandemie, aldus Argus.