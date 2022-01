Curaçao doorvoerhaven illegaal goud naar Amerika

31 Gedeeld

Curaçao is een belangrijke doorvoerhaven voor de smokkel van goud naar Amerika. In een rechtszaak in Miami, heeft de eigenaar van een transportbedrijf toegegeven duizenden kilo’s goud via Curaçao te hebben gesmokkeld. Dat deed hij door douanepapieren te vervalsen, zodat de herkomst van het goud verborgen bleef. Volgens de autoriteiten in Amerika wordt Curaçao vaak gebruikt als overslagpunt voor goud dat illegaal in Venezuela is gewonnen en van daaruit is gesmokkeld, schrijft de Miami Herald.

De gegevens toonden aan dat het goud vanaf de Kaaimaneilanden was verscheept, maar in werkelijkheid kwam het uit Curaçao en werd gewonnen in Zuid-Amerika, inclusief het nabijgelegen Venezuela.

De eigenaar gaf als onderdeel van zijn pleidooiovereenkomst toe dat hij hielp bij het importeren van duizenden kilo’s goud ter waarde van $ 140 miljoen in de Verenigde Staten vanuit Curaçao, wetende dat het douanepapierwerk vervalst was om de oorsprong van het goud te verhullen.

De Amerikaanse aanklager in deze zaak zegt dat de eigenaar een van de sleutelspelers was in de omvangrijke witwaszaak, die vijf jaar geleden aan het licht kwam met de arrestaties van drie makelaars in Miami die beschuldigd werden van het illegaal importeren van goud voor 3,6 miljard dollar uit Peru en andere Zuid-Amerikaanse landen.

Venezuela

Volgens een beëdigde verklaring van een aanklacht heeft de eigenaar zijn ervaring en contacten gebruikt om de invoer te orkestreren van duizenden kilo’s illegaal verkregen goud dat tussen maart 2015 en september 2016 vanuit Curaçao naar de Verenigde Staten is gevlogen. De man werd beschuldigd van samenzwering met goudverkopers in het Caribisch gebied, hoewel het goud waarschijnlijk illegaal werd gewonnen en uit Venezuela werd gesmokkeld, aldus de aanklacht. Andere mogelijke bronnen waren onder meer Peru en Colombia, die volgens de Amerikaanse autoriteiten rijk zijn aan goud maar bol staan van corruptie in de handel in edelmetalen.

Het vrachtwagenbedrijf van de eigenaar vervoerde de goudladingen van Miami International Airport naar NTR Metals, een importbedrijf van edelmetalen in Doral dat centraal staat in de enorme witwaszaak van edelmetaal. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat NTR Metals geen goud mocht kopen van Curaçao als onderdeel van zijn anti-witwasbeleid.

Overslagpunt

Curaçao wordt vaak gebruikt als overslagpunt voor goud dat illegaal in Zuid-Amerika is gewonnen en uit Zuid-Amerika is gesmokkeld, aldus de autoriteiten. De eigenaar hielp een kring van mede-samenzweerders om het anti-witwasbeleid van NTR Metals te ontwijken en het goud langs de Amerikaanse douane te krijgen door te werken aan het verbergen van de illegale oorsprong en connecties van het goud met Curaçao.

De goudzendingen werden door verschillende landen geleid, voordat ze hun eindbestemming in Miami bereikten. De goudladingen zouden van Curaçao naar Miami worden verscheept, dan naar de Kaaimaneilanden en terug naar Miami. Als gevolg hiervan leek het goudexporterende land ten onrechte de Kaaimaneilanden te zijn.