Met video Curaçao één stemming verwijderd van algemeen pensioen

WILLEMSTAD – Deze maandag wordt in de Staten het MAN-wetsvoorstel voor een algemeen pensioen behandeld. Indien de wet wordt aangenomen, zou dat een doorbraak betekenen voor ouderdomsvoorzieningen. Veel mensen bouwen nu geen pensioen op en ontvangen na hun 65ste enkel een AOV uitkering van ANG 862,- per maand.

Het voorstel behelst de opbouw van een aanvullend pensioen voor werknemers, waarbij de werkgever en de werknemer beiden drie procent afdragen. Binnen veel grote bedrijven die nu al pensioenvoorzieningen voor hun personeel hebben, is sprake van een pensioenopbouw van minstens tien procent. “Maar je moet ergens beginnen. En drie procent voor werkgevers en werknemers is een minimum. Partijen kunnen altijd overleggen om daar meer van te maken.”

Het voorstel voor een algemeen aanvullend pensioen stamt al uit 2016 en is afkomstig van toenmalig Minister van SOAW Hensley Koeiman (Partido MAN). Die heeft het voorstel toen bij het parlement neergelegd. Inmiddels is het voorstel met succes de benodigde adviesorganen gepasseerd, zoals de SER, en kan erover worden gestemd in de Staten. De behandeling van het onderwerp staat voor deze maandag op de agenda. Als die besprekingen soepel verlopen, kan er maandag direct over worden gestemd. Martina heeft de indruk dat het voorstel met meerderheid van stemmen zal worden aangenomen.

Bedrijfsleven

Volgens Martina zijn in het voortraject ook gesprekken gevoerd met verschillende werkgeversorganisaties, zoals de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Die erkennen volgens Martina dat de huidige AOV uitkering niet voldoende is om fatsoenlijk van te leven. Voorheen was het vaak ‘gezien de economische situatie, niet het juiste moment om een pensioenregeling in te voeren’. Martina: “Maar op die manier is het nóóit het juiste moment en het moet er een keer van komen.” Diverse bedrijven zouden niet negatief tegenover de invoering staan, voor andere bedrijven, die wat krapper bij kas zitten, is de premie een groot offer en is de weerstand tegen de invoering groter.

