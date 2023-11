Curaçao eerste in Caribische regio met productie Sprite zonder suiker

WILLEMSTAD – De Curaçao Beverage Bottling Company heeft de lokale productie van Sprite No Sugar opgestart. Hiermee is Curaçao het eerste land in de Caribische regio dat dit suikervrije product introduceert. De nieuwe receptuur zal binnenkort ook in de rest van de Caribische Regio geproduceerd worden.

De introductie van Sprite No Sugar op Curaçao werd tijdens een personeelsfeest ter ere van het 85-jarig bestaan van de lokale bottelaar groots gevierd. De band One Flavors met leadzanger Dibo Doran verzorgde daar de muzikale omlijsting.

Momenteel bestaat 21,5 procent van het portfolio van de Curaçaose bottelaar uit suikervrije producten. Het doel van de onderneming is om haar suikervrije varianten een prominente rol te laten spelen in alle marketinguitingen.

“We brengen een moderne variant van het 62 jaar oude drankje en verwachten dat het net zo’n succes wordt als het originele recept. Ons doel is om een portfolio te hebben dat inspeelt op de behoeften en wensen van onze klanten. Met deze lancering zetten we een grote stap in de goede richting”, aldus Andrew Pinedo, Managing Director van de Curaçao Beverage Bottling Company.