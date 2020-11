13 Gedeeld

Willemstad – Curaçao en Aruba vallen in de hoogste corona risicocategorie in Amerika. Het Centers for Disease Control & Prevention CDC raadt Amerikaanse reizigers af om naar een van de eilanden af te reizen.

Doe je het toch dan is de kans groot dat je besmet raakt of corona verspreidt. Je moet bij terugkeer in de States in ieder geval in quarantaine voor een week en als je contact met mensen hebt gehad die mogelijk besmet kunnen zijn geweest is dat zelf 14 dagen.

