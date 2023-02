Curaçao en Aruba op grijze EU-lijst belastingparadijzen

BRUSSEL – Aruba en Curaçao zijn vandaag door de Europese Unie op de grijze EU-lijst van belastingparadijzen gezet. Vier landen kwamen er op de zwarte lijst bij: de Britse Maagdeneilanden, Costa Rica, de Marshalleilanden en Rusland.

De belastinglijst van de EU wordt twee keer per jaar bijgewerkt. Curaçao en Aruba hebben zich gecommitteerd om hun fiscale wetgeving en praktijken aan te passen om te voldoen aan de internationale normen voor fiscale transparantie en eerlijkheid, maar bieden nog steeds belastingvoordelen aan bedrijven en individuen.

Beide eilanden krijgen een jaar de tijd om alsnog te voldoen aan de vereisten van de EU om weer van de lijst te worden gehaald.

Wie niet aan de criteria voldoet, wordt verzocht zijn wetgeving aan te passen. Wie dat weigert, kan op de zwarte lijst komen. De EU gebruikt niet de politiek geladen term ‘belastingparadijs’, maar spreekt van ‘niet-coöperatieve jurisdicties’.

Eilanden

De EU heeft aangegeven dat Curaçao geen concrete toezeggingen heeft gedaan om haar fiscale beleid in overeenstemming te brengen met de normen van de EU en de OESO, die bedoeld zijn om belastingontduiking en belastingontwijking te voorkomen.

Het besluit om Aruba op de grijze lijst te plaatsen werd genomen is omdat de automatische uitwisseling van belastinginformatie nog niet goed verloopt. Aruba is daar we mee bezig.

Het op de EU-lijst van belastingparadijzen staan heeft financiële gevolgen voor Aruba en Curaçao en bedrijven die er zijn gevestigd. Zo kunnen bedrijven beperkingen ondervinden bij het aangaan van handelstransacties met EU-landen. Daarnaast kan het imago van Curaçao en Aruba worden aangetast door het feit dat het op de EU-lijst van belastingparadijzen staat.

Kritiek

De zwarte lijst van de EU is vaak het doelwit geweest van kritiek van belastingdeskundigen en maatschappelijke organisaties, die beweren dat de reikwijdte veel te beperkt is en niet gericht is op lidstaten, zoals Luxemburg en Nederland, die kenmerken vertonen van belastingparadijzen.

Chiara Putaturo, adviseur fiscaal beleid bij het EU-kantoor van Oxfam, hekelde de lijst als een totale whitewash voor het uitsluiten van jurisdicties zoals Bermuda en Kaaimaneiland, twee overzeese gebiedsdelen bekend om het hosten van shell-bedrijven die door bedrijven worden gebruikt om te voorkomen dat ze hogere belastingen moeten betalen in hun thuisland.

“Met deze grappenlijst blijft de EU de superrijken en winstgevende bedrijven toestaan ​​hun fortuin weg te sluizen terwijl gewone mensen worstelen met de crisis van de kosten van levensonderhoud”, zei Putaturo in een verklaring.